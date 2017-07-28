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Главная страница / Рязанские новости / 28 июля 2017 года
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Из сегодня – в завтра

00:01 / Общество
Инновационная агропромышленная выставка-форум «День поля Рязанской области – 2017»: опыт, уроки, перспективы
Автор фото: Александр Королев | Из сегодня – в завтра
Фото: Александр Королев.

«День поля» – это и возможность познакомиться с современной техникой, передовым опытом и обсудить актуальные вопросы.

Утром участники форума смогли познакомиться с перспективными сортами сельскохозяйственных культур на опытных участках Рязанского НИИСХ в селе Подвязье. Специалисты аграрной отрасли приняли участие в полевом семинаре. На селекционных участках института они познакомились с сортами озимой и яровой пшеницы, ярового ячменя и ультраспелых сортов сои. Участникам выставки-форума также были продемонстрированы образцы селекционно-семеноводческой техники. 

Основной площадкой «Дня поля» стали окрестности села Житово Рыбновского района, где была организована выставка современной сельскохозяйственной техники – свыше 100 единиц машин и оборудования отечественного и импортного производства. Состоялся и демонстрационный показ техники в работе. По словам главы региона Николая Любимова, выставка проведена на самом высоком уровне.

– С учетом межрегиональных связей, которые здесь установятся, мы сможем приобретать технику подешевле, налаживать тех­обслуживание. Мы должны быть в курсе всех новинок, для того чтобы повысить эффективность работы в сфере АПК. Это – основа нашей экономики и продовольственной безопасности, – сказал Николай Любимов и подчеркнул, что правительство области будет всегда уделять пристальное внимание развитию отрасли и поддерживать аграриев.

Заместитель министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев, глава региона Николай Любимов, министр сельского хозяйства и продовольствия области Виталий Артемов вручили награды лучшим работникам АПК и победителям конкурса «Трактор-шоу». Первое место в нем занял механизатор Александр Кирин из СПК «Мир» Александро-Невского района.

На «Дне поля» рязанские аграрии «сверили часы» и обсудили ключевые задачи отрасли перед стартом уборочной кампании. Об особенностях подготовки и проведения уборки урожая и осеннего комплекса работ в 2017 году говорилось на совещании руководителей АПК региона, в котором приняли участие Николай Любимов, Иван Лебедев и Виталий Артемов.

Во время короткого общения с представителями прессы Николай Любимов и Иван Лебедев ответили на вопросы журналистов.

В частности, Иван Лебедев сказал, что сегодня удалось конструктивно поработать и наметить план системных мер, которые позволят получить иную динамику в аграрном комплексе Рязанской области.

– Мы планируем увеличить в несколько раз инвестиционную составляющую с учетом точек роста региона. В Рязанской области мы намерены реализовать самые амбициозные планы. – Заместитель министра назвал такие направления развития, как животноводство, тепличное овощеводство. – Надеюсь, что здесь все будет хорошо с инвестиционной привлекательностью, с проектами, мерами господдержки и с кадровой составляющей, а все вместе – обеспечит успех, – подытожил Иван Лебедев и пожелал процветания региону.

Николай Любимов подчеркнул, что перспективой развития АПК считает вовлечение всех сельскохозяйственных земель в оборот.

– Важным звеном является также переработка сельхозпродукции здесь, в Рязанской области. Это принесет дополнительную прибыль. Прежде всего, самим производителям этой продукции, переработчикам и региональному бюджету.

После совещания официальные лица посетили коттеджный поселок, построенный при участии федерального, областного бюджетов, средств Росагролизинга и сельхозпредприятия АПК «Русь». По программе комплексной компактной застройки здесь уже возведено 10 индивидуальных жилых домов, заложено еще 10. Всего в Ильинском предполагается возвести 50 типовых одноэтажных домов.

Гости побывали у семьи Курниковых, которые живут в одном из новых домов.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 136 (5423) от 28 июля 2017 года
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