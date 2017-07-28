Неделя глазами экспертов

Роман Маркин,

режиссер, кандидат искусствоведения, член СТД РФ:

– За прошедшую неделю произошло два события, которые оставили лично у меня наиболее яркие впечатления. Первое – «Недетский разговор с Владимиром Путиным» в сочинском Центре «Сириус». Хочу обратить внимание прежде всего на то, что трехчасовой разговор был серьезным и вдумчивым, но совсем не скучным. И, что естественно, не без юмора и улыбок. Можно вспомнить реакцию Президента на Ашота из Якутии или на мальчика, который представился: «Я – Владимир Владимирович». Были моменты в этом диалоге, как мне представляется, очень важные. Это емкие, четкие, точные и понятные каждому – и десятилетнему, и десятикласснику – ответы Президента на вопросы «Назовите три главные ценности» и «Что для Вас успех?».

Успех, ответил Президент, это возможность воспользоваться результатами достигнутой цели. И про ценности – это сама жизнь, любовь и свобода. И мне кажется, что подростки поняли. Тем более что Владимир Владимирович очень доступно и внятно прокомментировал свои ответы. И еще один эпизод: когда Президент в разговоре с детьми рассуждал о мечте. Мечта имеет свойство трансформироваться, развиваться, она необходима, и, что очень важно, нужно радоваться тому, что она есть. Действительно, недетский разговор.

Второе же событие – замечательный яркий праздник в старинном селе Исады. Удивительный юбилей – 800 лет! Широкая ярмарка с аттракционами, интересная игровая программа, детский спектакль, торжественный концерт с чествованием земляков, подарками и награждениями. Это – днем. А вечером на высоком окском берегу – как подарок всем жителям и гостям – театрализованное представление «Храни себя, родимое село!», в котором нашла свое художественное отражение история знаменитого села.

Александра Тамбовская радиоведущая,

внештатный телекорреспондент, солистка кавер-группы «Мохито»:

– Каждая неделя у меня получается очень насыщенной: эфиры, съемки сюжетов, репетиции и выступления с группой… За последние дни мне впервые за три месяца удалось съездить домой, в Скопин, и повидаться с семьей. Правда, на один денек… Часы, проведенные с родными, – крайне ценное для меня время.

И, конечно, для меня и моих коллег из группы «Мохито» главное событие недели – фестиваль уличных музыкантов «Подбелка». Безусловно, это будет большой праздник и для города, и для нас самих. Впервые мы вышли на главную сцену этого фестиваля в прошлом году и сразу получили приз зрительских симпатий: рязанцы назвали нас «Лучшим кавер-дебютантом». Теперь готовимся к этому выступлению, хотя «Мохито» и так всегда «в режиме готовности». Наша цель – порадовать публику, потанцевать и повеселиться от души. Мы исполним самые яркие и веселые песни, под которые так и хочется двигаться, это будут композиции Бруно Марса, Therr Maitz, «Сплин» и других популярных групп. От таких встреч с земляками мы всегда получаем огромное удовольствие!