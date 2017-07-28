Лизинг станет доступнее

Росагролизинг вдвое увеличит финансовую поддержку региона

Это предусмотрено в рамках соглашения, которое регион заключил с компанией. Документ о сотрудничестве подписали в областном правительстве глава рязанского региона Николай Любимов и генеральный директор АО «Росагролизинг» Валерий Назаров.

Сотрудничество будет осуществляться по нескольким направлениям. Главным станет обеспечение современной техникой рязанских сельхозпроизводителей. Также предусмотрена помощь образовательным учреждениям, стипендии и гранты лучшим студентам и другие направления взаимодействия.

– Росагролизинг не просто закупает оборудование и потом продает нам в лизинг. Это компания, которая следит за всем новым, новое принимает и внедряет на конкретную землю. У нас в регионе сотрудничество с Росагролизингом налажено, но оно носило индивидуальный характер. Сейчас это будет делаться более централизованно, будет больше форм взаимодействия, – подчеркнул Николай Любимов.

Валерий Назаров отметил, что приехал в рязанский регион «с большой радостью», потому что область активно развивает свой АПК, у нее очень большой потенциал. Главные же направления для Росагролизинга, в чем он готов оказать поддержку, – растениеводство и животноводство. Для того чтобы быть успешными в первом, крестьянам нужна высокопроизводительная техника, которая позволит свести к минимуму потери урожая. В среднем по стране, по оценкам экспертов, из-за нехватки комбайнов теряется около 10 млн. тонн зерна в год. Что касается животноводства, хозяйствам необходим качественный племенной скот. Сегодня в рязанском хозяйстве ООО АПК «Русь», которое приобрело по лизингу более 3 тысяч голов племенного скота, годовые надои составляют 8 тонн на одну корову, что значительно выше среднего по региону и стране.

– Соглашение, которое мы подписали, даст новый импульс нашему сотрудничеству, и мы постараемся в два раза увеличить ту финансовую поддержку, которую мы уже оказываем Рязанской области, – а это около 4 миллиардов рублей, – заявил Валерий Назаров.

В ближайших планах, по его словам, поставка в регион на условиях лизинга около 100 единиц техники, более 3 тысяч голов скота. Глава Росагролизинга особо выделил задачу по развитию сельхозкооперации. Вкладывается компания и в строительство жилья на селе. Сообщил Назаров также о возможности подготовки специальной программы для Рязанской области, предусматривающей для аграриев отсрочку по лизинговым платежам до шести месяцев. В настоящее время такие условия действуют для членов Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР).