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Выпуск № 136 (5423)
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Главная страница / Рязанские новости / 28 июля 2017 года
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Финансовый спецназ

00:01 / Событие
Контрольно-счетная палата Рязанской области отметила 20-летие
Автор фото: Дмитрий Осинин | Финансовый спецназ
Фото: Дмитрий Осинин.

По этому поводу в конференц-холле гостиничного комплекса «Старый город» состоялся семинар-совещание.

В его работе приняли участие руководители конт-рольно-счетных палат регионов Центрального федерального округа, представители соседних с Рязанской областью регионов, не входящих в состав ЦФО, а также руководители контрольно-счетных палат федеральных округов от Хабаровска до Крыма и сотрудники Контрольно-счетной палаты Рязанской области.

На совещании собравшиеся вели разговор об особенностях организации и проведения внешнего финансового контроля за использованием бюджетных средств. Речь шла о тех финансовых средствах, которые регионы получают из федерального центра для реализации госпрограмм на объектах капитального и дорожного строительства.

В начале семинара-совеща-ния директор департамента по экспериментально-аналити-ческой и контрольной деятельности в области расходов федерального бюджета на топливно-энергетический комплекс, транспорт и дорожное хозяйство Счетной палаты Российской Федерации Олег Чернявский зачитал приветственный адрес председателя Счетной палаты РФ Татьяны Голиковой и вручил благодарность председателю Контрольно-счетной палаты Рязанской области Валерию Ионову.

В своем докладе Валерий Ионов подробно про­анализировал деятельность Контрольно-счетной палаты Рязанской области, назвав возглавляемое им ведомство финансовым спецназом. В работе семинара-совещания принял участие временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов.

– Обсуждаемая на семи-наре-совещании тема важна для всех субъектов Российской Федерации и, конечно же, для Рязанской области, – отметил Николай Любимов. – В Рязанской области за 2016 год по итогам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий объем выявленных финансовых нарушений и недополученных доходов оценивается в сумме более 9 миллионов рублей. Эти нарушения связаны, в основном, с оплатой завышенных или невыполненных объемов строительных работ подрядными организациями.

Деятельность высших органов государственного аудита знакома Николаю Любимову не понаслышке. В бюджетном комитете Госдумы он возглавлял подкомитет по взаимодействию со Счетной палатой Российской Федерации. По словам главы региона, в начале 2017 года полномочия Счетной палаты значительно расширились. Николай Викторович представлял в Госдуме законопроект, благодаря которому теперь Счетная палата может контролировать средства, поступающие в бюджеты регионов и местные бюджеты из внебюджетных фондов. Это позволяет усилить надзор за расходованием бюджетных средств на медицину и социальные нужды. Закон также ввел и персональную ответственность аудиторов за результаты проведенных ими проверок.

Как было отмечено, Конт-рольно-счетная палата Рязанской области работает в тесном контакте с органами государственной власти региона. За 20 лет работы удалось добиться того, что в настоящее время Контрольно-счетная палата – не просто орган финансового контроля, а полноценная структура государственного аудита, в которой контроль является не самоцелью, а обратной связью для повышения эффективности управления и предотвращения возможных нарушений.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 136 (5423) от 28 июля 2017 года
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