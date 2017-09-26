В Рязани на публичных слушаниях одобрили создание причальной зоны в Лесопарке

Прошли публичные слушания по внесению изменений в Генплан областного центра

Как сообщает сайт администрации Рязани, в ходе публичных слушаний обсудили внесение изменений в Генплан города. Предполагается, что изменения помогут создать необходимые условия для реализации инвестиционного проекта по возведению в Лесопарковой зоне Рязани причальной инфраструктуры. Предложение по изменению функционального зонирования территории, где предполагается построить объект, одобрено большинством голосов.

Участники публичных слушаний обсудили «дорожную карту» проекта создания причального комплекса в Лесопарке. Она, в том числе, предполагает, что будет выделен земельный участок для размещения наземной части объекта, а в Генеральный план Рязани и Правила землепользования и застройки внесут изменения в отношении статуса территории.

В комиссию поступили письменные коллективные обращения граждан в поддержку проекта – всего 35 подписей. К участию в обсуждении зарегистрировалось 11 человек, большинство из которых поддержали изменения.

Результаты публичных слушаний будут опубликованы в газете «Рязанские ведомости», соответствующее постановление администрации – направлено депутатам Рязанской городской Думы для окончательного утверждения предполагаемых изменений в Генплан.