Виталий Артемов стал заместителем председателя правительства Рязанской области

Ранее Виталий Артемов возглавлял министерство сельского хозяйства и продовольствия региона

Сегодня нового заместителя председателя правительства региона Виталия Артемова областному правительству перед началом заседания правительства представил глава региона Николай Любимов. Он пожелал новому зампреду успехов в ответственной работе. Виталий Артемов будет курировать агропромышленный сектор региона и вопросы экологии.

В работе заседания правительства приняли участие главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Сергей Яковлев, депутаты Госдумы РФ Андрей Красов и Елена Митина, председатель областной Думы Аркадий Фомин, руководители территориальных органов федеральных органов власти, областных министерств и ведомств, администрации Рязани, главы муниципальных образований, представители молодежного правительства региона.

Источник: сайт правительства Рязанской области