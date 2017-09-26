5 млн. рублей выделят в Рязанской области в этом году на поддержку племенного коневодства

На сегодняшнем заседании правительства области, которое провел глава региона Николай Любимов, проектом постановления правительства утвержден порядок предоставления субсидий областного бюджета на поддержку племенного коневодства в рамках госпрограммы по развитию агропромышленного комплекса региона. Так, в текущем году на эти цели предусмотрено выделить 5 млн. рублей. По словам главы региона Николая Любимова, средства будут способствовать сохранению поголовья лошадей Русской верховой породы, разведением которых занимается Старожиловский конный завод. «Предстоит еще многое сделать, чтобы сохранить этот памятник архитектуры в Старожилове и привести его в порядок», – сказал Николай Любимов. Он отметил, что такая работа ведется, направлены обращения в Министерство обороны РФ и Министерство культуры РФ об оказании поддержки региону в реконструкции объекта федерального значения. «Надеемся, что мы получим поддержку, которая позволит нам не только сохранить объект, но и сделать его жемчужиной туристического потенциала Рязанской области», – подчеркнул Николай Любимов.

Источник: сайт правительства Рязанской области