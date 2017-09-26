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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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На заводе «Тяжпрессмаш» прошло выездное скрининговое обследование работников

15:46 / Здоровье
На заводе «Тяжпрессмаш» прошло выездное скрининговое обследование работников

Оно состоялось в рамках реализации проекта «Факторам риска – бой!». Подобные обследования уже проведены в отдаленных населенных пунктах региона и на большинстве крупных предприятиях. На этот раз с инициативой пригласить выездную бригаду специалистов ведущих медучреждений региона к себе на завод выступил коллектив ОАО «Тяжпрессмаш».

– На заводе работает порядка 3 000 человек. У нас есть свой медицинский кабинет, но для полномасштабного исследования здоровья времени не хватает. Поэтому мы решили обратиться к медицинским работникам с просьбой приехать к нам и провести обследование здесь, на заводе. Глава региона Николай Любимов не раз говорил о необходимости укреплять первичное звено здравоохранения, уверен, проект «Факторам риска – бой» поможет решить эту задачу, – рассказал слесарь-сборщик цеха №7 ОАО «Тяжпрессмаш» Александр Брылев.

Врачи Городской клинической больницы №10 обследовали сотрудников завода в помещении здравпункта ОАО «Тяжпрессмаш» на предмет нарушений в сердечно-сосудистой и дыхательной системах, провели тест Фагерстрема, определят содержание кислорода в крови, измерили уровень сахара в крови, артериальное давление и изучили антропометрические показатели и индекс массы тела. По результатам обследования работники предприятия получили индивидуальные рекомендации по сохранению и поддержанию здоровья.

Проект «Факторам риска – бой!» будет продолжен, медицинские обследования без отрыва от производства пройдут работники большинства предприятий региона.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 сентября 2017 года
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