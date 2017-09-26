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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Почти 2,5 миллиона рублей из бюджета Рязанской области выделят в текущем году на развитие коммунальной инфраструктуры Лесновского городского поселения

15:59 / Экономика

Сегодня на заседании областного правительства были одобрены изменения в региональный законопроект, согласно которому распределяются субсидии муниципальным образованиям на реализацию областной госпрограммы по развитию коммунальной инфраструктуры, энергоснабжение и повышение энергетической эффективности. В частности, предлагается предусмотреть средства областного бюджета в сумме 2 млн. 453 тыс. руб. для подготовки проектно-сметной документации на строительство в 2017 году объектов водоснабжения, водоотведения и электросетевого хозяйства в Лесновском городском поселении Шиловского района.

В ходе заседания были также утверждены изменения в ряд региональных нормативно-правовых актов с целью приведения в соответствие с действующим законодательством условий и порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям на развитие малого и среднего бизнеса, таким как центр поддержки экспорта, центр поддержки предпринимательства, инжиниринговый центр, который планируется создать в регионе до конца текущего года. Уточнен механизм выплаты из областного и местных бюджетов пособия детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по очным формам, на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей. Кроме того, одобрен новый состав территориальной комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей Рязанской области.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 сентября 2017 года
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