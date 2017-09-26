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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязанской области в рамках марафона «С любовью к детям!» собрали более 3 миллионов рублей

16:08 / Общество

Как сообщает сайт правительства области, марафон «С любовью к детям!», приуроченный к Международному дню защиты детей, стартовал в регионе 30 мая. На 1 сентября в благотворительной акции приняли участие 416 организаций и 116 физических лиц. К настоящему времени собрано более 3 миллионов 308 тысяч рублей. За 8 месяцев этого года помощь оказали 35 семьям на общую сумму около 1 миллиона рублей. До конца года все денежные средства, полученные в рамках марафона, будут направлены на оказание помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации: инвалидам, сиротам, оставшимся без попечения родителей, имеющим проблемы со здоровьем, нуждающимся в длительном лечении и реабилитации, детям из малообеспеченных многодетных семей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 сентября 2017 года
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