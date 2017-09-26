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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Работникам физической культуры и спорта вручены знаки губернатора «В память 80-летия Рязанской области»

16:59 / Спорт
Работникам физической культуры и спорта вручены знаки губернатора «В память 80-летия Рязанской области»

Церемония вручения знаков состоялась на торжествах «Летопись рязанского спорта», прошедших в конференц-зале Ледового дворца спорта «Олимпийский». О каждом из 23 награжденных (в основном, тренеров) можно написать книгу. За десятилетия работы рязанские тренеры в совокупности воспитали сотни мастеров спорта, десятки мастеров спорта международного класса и заслуженных мастеров спорта России, чемпионов России, Европы и мира, призеров Олимпийских игр.

По словам министра молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Рязани Татьяны Пыжонковой, благодаря системной работе, Рязанская область по итогам Всероссийского смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы вошла в десятку лучших регионов страны. В регионе создаются все условия для того, чтобы как можно больше людей приобщалось к физической культуре и спорту, чтобы профессиональные спортсмены имели хорошую базу для тренировок и дальнейшего развития.

В Рязани ведется строительство Центра единоборств и плавательного бассейна РГУ имени С.А. Есенина, начато строительство физкультурно-спортивного комплекса в Кораблине, реализуется проект «Спортивные площадки рядом с домом». Министр отметила, что в Рязанской области активно внедряется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО. На данный момент нормативы комплекса выполнили 7214 рязанцев, из них золотого знака отличия удостоены 2783 человека. В области систематически занимаются спортом 35 процентов от общего числа жителей. К 2020 году эту цифру планируется довести до 40 процентов.

«Заниматься спортом стало популярно и престижно. В этом заслуга работников отрасли и спортсменов, которые стремятся показать значимость и важность физической культуры и спорта, вовлекая в свои ряды все больше приверженцев здорового образа жизни», – подчеркнула глава ведомства.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 сентября 2017 года
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