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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Перспективы развития партнерских отношений обсудили сегодня глава администрации Рязани и члены официальной делегации города-партнера Сюйчжоу

17:32 / Общество
Перспективы развития партнерских отношений обсудили сегодня глава администрации Рязани и члены официальной делегации города-партнера Сюйчжоу

Сегодня в областной центр прибыла официальная делегация города-партнера Сюйчжоу во главе с первым заместителем Муниципального Народного Правительства города Сюйчжоу Ван Аньшунем. В обсуждении перспектив развития партнерских отношений Рязани и Сюйчжоу принял участие глава администрации Рязани Олег Булеков. Участники в ходе встречи обсудили формат участия представителей Рязани в ежегодном Международном торгово-экономическом форуме, который состоится в Китае в октябре этого года.

Как сообщает сайт администрации областного центра, соглашение о партнерстве между Рязанью и Сюйчжоу заключено в 1998 году. В 2007 был подписан Протокол намерений о торгово-экономическом, культурном и социальном сотрудничестве. Программа взаимодействия между городами-партнерами предусматривает сотрудничество в области культуры, образования и туризма.

Фото с сайта администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 сентября 2017 года
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