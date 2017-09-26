Перспективы развития партнерских отношений обсудили сегодня глава администрации Рязани и члены официальной делегации города-партнера Сюйчжоу

Сегодня в областной центр прибыла официальная делегация города-партнера Сюйчжоу во главе с первым заместителем Муниципального Народного Правительства города Сюйчжоу Ван Аньшунем. В обсуждении перспектив развития партнерских отношений Рязани и Сюйчжоу принял участие глава администрации Рязани Олег Булеков. Участники в ходе встречи обсудили формат участия представителей Рязани в ежегодном Международном торгово-экономическом форуме, который состоится в Китае в октябре этого года.

Как сообщает сайт администрации областного центра, соглашение о партнерстве между Рязанью и Сюйчжоу заключено в 1998 году. В 2007 был подписан Протокол намерений о торгово-экономическом, культурном и социальном сотрудничестве. Программа взаимодействия между городами-партнерами предусматривает сотрудничество в области культуры, образования и туризма.

Фото с сайта администрации Рязани