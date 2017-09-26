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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязанской городской клинической больнице №11 открылся кабинет с новым флюорографическим оборудованием

17:42 / Здоровье
В Рязанской городской клинической больнице №11 открылся кабинет с новым флюорографическим оборудованием

Современная цифровая аппаратура позволяет снизить лучевую нагрузку на организм, обследовать большее число пациентов, снимки отличаются высокой информативностью. Чтобы максимально эффективно использовать возможности, появившиеся с введением нового флюорографического оборудования, жители микрорайона Дашково-Песочня вместе с коллективом больницы № 11 разработали проект «Флюорография на страже здоровых легких».

– Обновление медицинского оборудования, оптимизация процессов в системе здравоохранения – один из приоритетов, которые ставит глава региона Николай Любимов. Нацеливая на повышение социального самочувствия граждан, он призывает работать над доступностью и качеством медицинских услуг, популяризировать здоровый образ жизни, внедрять здоровьесберегающие технологии. Наш проект способствует решению этих задач, – пояснила инициатора проекта, жительница Дашково-Песочни Елена Синица.

В рамках проекта в больнице начала работать школа здоровья. Стать ее слушателями могут все желающие. На занятиях врачи больницы рассказали о возможностях нового оборудования, необходимости регулярно проходить обследования, вести здоровый образ жизни. В презентации проекта приняли участие жители микрорайона Дашково-Песочня, представители городской администрации, префектуры Октябрьского района. Глава муниципалитета Владислав Фролов первым прошел обследование на новом флюорографическом аппарате.

Авторы проекта уверены, что подобные школы здоровья будут востребованы рязанцами и откроются в других медицинских учреждениях города.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 сентября 2017 года
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