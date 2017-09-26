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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязани выясняют причину, по которой на улице Чкалова провалился асфальт

17:47 / Актуально
В Рязани выясняют причину, по которой на улице Чкалова провалился асфальт

Как сообщает сайт администрации областного центра, сегодня на проезжей части улицы Чкалова в районе дома №9 провалился асфальт. В настоящее время специалисты управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства совместно с «Водоканалом города Рязани» проводят техническое обследование участка, выясняют причины произошедшего и реальные сроки ликвидации последствий. В настоящее время место обвала огорожено, движение транспорта по улице Чкалова в обоих направлениях затруднено.

Фото с сайта администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 сентября 2017 года
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