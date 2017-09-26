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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Муниципалитеты Рязанской области будут обеспечивать пожарную безопасность на территориях по новым правилам

17:55 / Власть
Они вступят в силу с 26 сентября

Сегодня на заседании правительства региона прокурор области Олег Черныш проинформировал собравшихся о том, что с 26 сентября в связи с Постановлением Правительства РФ вступают в силу новые правила по обеспечению пожарной безопасности, и муниципальным образованиям предстоит работать в соответствии с ними. Глава региона Николай Любимов поручил министру региональной безопасности и контроля Рязанской области Владимиру Самохвалову совместно с областным Управлением МЧС и другими профильными ведомствами региона разработать и предложить администрациям муниципальных образований модель нормативно-правового акта, регламентирующего проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности с учетом новых правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ. «Это позволит муниципалитетам вовремя принять необходимые документы», – сказал Николай Любимов.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 сентября 2017 года
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