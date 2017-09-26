В Рязани презентовали новый пешеходный экскурсионный маршрут «У истоков власти»

Он появился в рамках реализации проекта «Узнаем город вместе». Экскурсионная программа ориентирована, прежде всего, на студентов, обучающихся по специальностям, связанным с государственным и муниципальным управлением.

Сегодня ребята прошли по центральным улицам города – Соборной, Ленина и Радищева. Экскурсия началась со знакомства с городом Переяславлем Рязанским XVII века, его устройством и жизнью. Студенты побывали на территории кремля, посетили экспозиции во Дворце Олега, которая познакомила с истинным правителем своей эпохи. В здании бывшего Дворянского собрания учащимся была представлена экспозиция «История Рязанского земства». На пути к завершающей части программы ребята узнали о «хозяйке» города Надежде Чумаковой, которая на протяжении многих лет возглавляла многоотраслевое хозяйство Рязани. Она доказала, что если любишь свой родной город, стремишься сделать его лучше – то можно все познать, стать профессиональным руководителем. В завершение экскурсии студенты посетили администрацию Рязани и встретились с главой администрации города Олегом Булековым. Ребята поделились впечатлениями о новой экскурсионной программе «У истоков власти», предложили свои туристические маршруты и задали Олегу Булекову вопросы, касающиеся дальнейшего развития и благоустройства города, а также узнали о том, какие трудности приходится преодолевать главе администрации на своем посту.