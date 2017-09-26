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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Детские оздоровительные лагеря в Рязанской области будут приводить в порядок поэтапно

18:03 / Актуально

Сегодня на заседании областного правительства министр образования региона Ольга Щетинкина доложила о том, что в области завершилась летняя оздоровительная кампания. В ее рамках в загородных лагерях, лагерях дневного пребывания как в регионе, так и за его пределами отдохнули и поправили свое здоровье более 34740 детей, что соответствует уровню прошлого года. По словам министра, летняя оздоровительная кампания прошла без серьезных нарушений и чрезвычайных происшествий. В период осенних и зимних каникул в регионе будут также работать лагеря отдыха.

Глава региона Николай Любимов поручил министру образования региона Ольге Щетинкиной при подготовке к очередному сезону учесть все замечания Роспотребнадзора, МЧС, правоохранительных органов, которые были выявлены в текущем году. «Особое внимание необходимо будет уделить вопросам безопасности детей, а также обеспечения качественного питания в лагерях отдыха и нормативному состоянию пищеблоков», – сказал Николай Любимов. По словам главы региона в целом необходимо вести плановую, поэтапную работу по приведению в порядок детских оздоровительных учреждений, материально-техническая база которых уже не соответствует современным требованиям. «Детям необходимо создавать комфортные условия для отдыха», – сказал Николай Любимов.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 сентября 2017 года
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