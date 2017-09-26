Представители рязанского вуза приняли участие в фестивале «Антоновские яблоки»

Он прошёл в Коломне

Представители РГУ имени С.А. Есенина приняли участие в шестом ежегодном яблочно-книжном фестивале «Антоновские яблоки», сообщает сайт вуза. На фестивале работали несколько площадок. Литературная программа сопровождалась творческими встречами, прошла книжная ярмарка, работал «Английский павильон», где участников фестиваля знакомили с новинками английской литературы.

На фестивале работала рязанская площадка - «Литературная Одиссея». Ее, под руководством профессора кафедры культурологии факультета русской филологии и национальной культуры РГУ имени С.А. Есенина Александра Соловьёва, организовали культурологи-магистранты второго курса РГУ им. Есенина.

Новый формат живого общения и угощения организаторы «Антоновских яблок» опробовали на «Городском обеде», который проходил в сквере «Блюдечко» Коломенского Кремля. Здесь выступил профессор Александр Соловьёв. Его рассказ о романе Бориса Пильняка «Рязань-Яблоко» вызвал много положительных откликов. Профессор также поделился с участниками фестиваля рецептом яблочного варенья.