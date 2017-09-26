Рязанские спортсмены достойно выступили на международных соревнованиях

Сегодня на заседании областного правительства министр молодежной политики, физической культуры и спорта региона Татьяна Пыжонкова проинформировала главу региона о последних достижениях рязанских спортсменов на соревнованиях международного и всероссийского уровня. В частности, Михаил Пуляев завоевал серебряную медаль Чемпионата мира по дзюдо. Команда Рязанской области (Антон Князев и Елена Филатова) заняла первое место на международных состязаниях по судомодельному спорту. Андрей Канаев завоевал золотую награду на Первенстве России по тхеквондо. На Чемпионате России по стрельбе из лука Екатерина Бирюкова стала третьей. По результатам Первенства России по гребле на байдарках и каноэ «серебро» – у Даниила Разгулина и Ильи Лепеты, «бронза» – у Софьи Фоломеевой и Полины Захаровой. Глава региона Николай Любимов поручил министру Татьяне Пыжонковой поздравить спортсменов с достойными победами.

Источник: сайт правительства Рязанской области