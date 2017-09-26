В Рязанском радиотехническом университете стартовал региональный этап всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче»

Фестиваль открыл и.о. заместителя председателя правительства региона Андрей Савичев. Он отметил, что специальность «Электроэнергетика» очень сильно востребована, и хорошо, что по ней с разными дополнительными специализациями в главном техническом вузе региона готовят большое количество специалистов. Программа перехода на энергосберегающие технологии очень полезна для экономики. К примеру, в Канаде, которая находится на тех же холодных широтах, что и Россия, промышленные предприятия потребляют в четыре раза меньше различной энергии, чем это происходит у нас.

Государство определяет четыре основных этапа перехода к миру будущего: совершенствование нормативно-правовой базы, подготовка квалифицированных кадров, развитие энергосервисных услуг и инновации.

В программе фестиваля много мероприятий, направленных на формирование культуры энергосбережения. Научные работники представят новейшие отечественные технологии, которые позволяют экономить тепловую и электроэнергию. А в октябре в Москве пройдет Российская неделя энергетики, в которой примут участие представители радиотехнического университета.