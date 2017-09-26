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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязани открыли новое общественное пространство

18:48 / Общество
Оно появилось в поселке Приокский на 2-м Дачном переулке в рамках проекта «Дорога домой», разработанного коллективом территории общественного самоуправления «Приокский-3»
В Рязани открыли новое общественное пространство

– Глава региона Николай Любимов говорит о необходимости развития территориальных общественных самоуправлений, так как они являются эффективным средством связи общества и власти. На нашей улице уже не один год проводятся общественные собрания и значимые для жителей поселка мероприятия, но подобающих условий для них создано не было. Наш проект поддержали администрация города и префектура района, в итоге у нас появилась новая дорога, благоустроенная прилегающая зона, высажено более 30 кустарников, – рассказала инициатор проекта председатель территориального общественного самоуправления «Приокский -3» Надежда Батрак.

В церемонии открытия общественного пространства приняли участие жители Приокского, представители других рязанских территорий общественного самоуправления, городской администрации. Праздничное настроение создавали вокалисты творческих коллективов Рязани, на новом общественном пространстве работало несколько интерактивных площадок, где прошли различные мастер-классы.

Организаторы рассчитывают, что проект поможет привлечь в территориальные общественные самоуправления большее число активистов. Инициаторы надеются, что их пример даст старт работам по ремонту дорог и обустройству общественных площадок в частном секторе Рязани.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 сентября 2017 года
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