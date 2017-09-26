Рязанцы пообщались с Леонидом Якубовичем в музее-усадьбе И.П. Павлова

Телеведущий посетил усадьбу в рамках большой поездки по региону. Свою прогулку Леонид Аркадьевич начал с посещения летнего домика-беседки, где его встречали артисты ансамбля народной песни «Рязаночка». Под народные мотивы шоумен прошел к столу с самоварами, пирогами и вареньем из местных яблок. Сотрудники музея рассказали гостю, какие лакомства из местных фруктов умеют готовить в доме-музее, и напоили его чаем. В это же время в дом заглядывали поклонники Якубовича, и самым маленьким из них даже повезло посидеть рядом с артистом и пообщаться с ним.

После чаепития телеведущий направился в Дом науки на территории музея, где его уже ждали рязанцы самых разных возрастов. После того, как на сцене выступили юные артисты с фольклорными композициями, Леонид Аркадьевич ответил на вопросы из зала. «Я закрою «Поле чудес», как только пойму, что интерес к программе пропал. Но редакция до сих пор получает письма с просьбами пригласить на запись – по полторы тысячи за раз! Конечно, раньше приходило и до семи тысяч посланий. Но передачу по-прежнему смотрят и любят. И конкурентных ей на телевидении сейчас, на мой взгляд, нет», – подчеркнул Якубович. Он также признался, что считает улицы региона очень чистыми, а рязанскую картошку – лучшей в мире. В ответ слушатели благодарили и вспоминали приятные моменты, связанные с просмотром «Поля чудес». Одна гостья даже прочла шоумену собственное стихотворение, а затем подарила рукопись произведения и попросила взять ее на программу.

Леонид Якубович путешествует по Рязанской области с июля: тогда телеведущий приезжал на фестиваль «Малина-2017» в селе Новоселки Рыбновского района. За прошедшие полтора месяца артист побывал в Ряжском, Захаровском, Скопинском и других районах. Леонид Аркадьевич общался с поклонниками, открывал учебный год в регионе и даже провел встречу с курсантами и офицерами Рязанского высшего командного училища ВДВ, где поделился воспоминаниями о собственных полетах. Как сообщали СМИ, по итогам масштабной поездки по области Якубович планирует написать книгу.