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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Молодые рязанские эскулапы могут принять участие в профильном лагере-семинаре

09:00 / Общество

В восьмой раз в Рязанской области пройдет лагерь-семинар для молодых врачей «Будущее здравоохранения». Сообщает об этом сайт Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова. Прием заявок на участие уже идет. В рамках лагеря-семинара пройдут различные тренинги, мастер-классы, лекции, будут работать и тематические обучающие площадки. 

Для участия в семинаре необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте вуза, заполнить анкету, а в разделе «Мероприятия» выбрать «VIII Образовательный лагерь-семинар для молодых врачей Рязанской области». После чего отправить краткую информацию с указанием ФИО, места работы, должности и контактного телефона на почту совета молодых врачей Рязанской области: rosmv@yandex.ru.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 сентября 2017 года
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