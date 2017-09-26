Молодые рязанские эскулапы могут принять участие в профильном лагере-семинаре

В восьмой раз в Рязанской области пройдет лагерь-семинар для молодых врачей «Будущее здравоохранения». Сообщает об этом сайт Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова. Прием заявок на участие уже идет. В рамках лагеря-семинара пройдут различные тренинги, мастер-классы, лекции, будут работать и тематические обучающие площадки.

Для участия в семинаре необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте вуза, заполнить анкету, а в разделе «Мероприятия» выбрать «VIII Образовательный лагерь-семинар для молодых врачей Рязанской области». После чего отправить краткую информацию с указанием ФИО, места работы, должности и контактного телефона на почту совета молодых врачей Рязанской области: rosmv@yandex.ru.