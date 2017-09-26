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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Пронский район Рязанской области является перспективным во всех отношениях

19:54 / Экономика
Автор фото: Дмитрий Осинин | Пронский район Рязанской области является перспективным во всех отношениях
Фото: Дмитрий Осинин.

Об этом глава региона Николай Любимов заявил во время своей сегодняшней рабочей поездки в муниципалитет. Врио губернатора побывал на Новомичуринской ГРЭС, входящей в пятерку мощнейших теплоэлектростанций России. Главе региона показали систему управления ГРЭС, рассказали о проведенной недавно модернизации.

После посещения теплоэлектростанции Николай Любимов встретился с новомичуринцами. Он сказал, что у города и района несколько перспективных направлений развития. Во-первых, необходимо загружать работой саму ГРЭС, чтобы рядом с ней появлялись сопутствующие производства, в том числе те, которые потребляют много энергии, как, например, тепличные хозяйства. Новые предприятия дадут новые рабочие места, дополнительные налоги в муниципальную казну, и это, по мнению Николая Любимова, вдохнет новую жизнь в Новомичуринск. Ускорить развитие города также поможет его включение в программу российских моногородов и создание в Новомичуринске территории опережающего развития. Налоговые льготы, современная инфраструктура сделают город еще более привлекательным для потенциальных инвесторов. Что касается непосредственно района, то в нем глава региона считает целесообразным продолжать развитие сельхозпроизводства. В настоящее время достигнута договоренность с крупным инвестором – агрохолдингом «ЭкоНива» – о строительстве в Пронском районе нескольких мегаферм. Как отметил Николай Любимов, если инвестору понравится работать в регионе, он будет расширять свое сельхозпроизводство.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 сентября 2017 года
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