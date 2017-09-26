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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Экскурсия в новом формате

00:01 / Общество
В областном центре появились краеведческие троллейбусы
Экскурсия в новом формате

Коллектив Управления Рязанского троллейбуса присоединился к проекту «Узнаем город вместе!» и разработал свою туристическую концепцию для двух троллейбусов, следующих по центральным улицам города.

Узнать транспортные средства можно по соответствующему внешнему оформлению. На одном из троллейбусов размещены изображения подьячего Крякутного – былинного изобретателя и воздухоплавателя, Макса Фактора – основателя мирового бренда, который свой первый магазин в 1895 году открыл в Рязани по адресу: ул. Соборная, д. 48, и Эраста Гарина – актера, режиссера, сценариста, уроженца Рязани. Второй троллейбус презентует интерактивный музей сказок «Забава» и былинную героиню Забаву Путятичну, дочь Путяти Вышатича, служившего воеводой у Киевского князя Владимира. На троллейбусе изображен логотип центра исторического туризма «Лики прошлого» и Прокопий Ляпунов – русский политический и военный деятель Смутного времени, из дворянского рода Ильиных. А с другой стороны графическая композиция приглашает посетить Музей истории рязанского леденца при мануфактуре «САХАРОВАРЪ», здесь же есть портрет Николая Шишкова – основателя свеклосахарного завода и первого председателя комитета сахароваров, созданного в первой половине XIX века. Завершает композицию галерея моделей русских пряников и Афанасий Прянишников, известный купец, благодаря которому о наших пряниках узнали в Европе. В «экскурсионных» троллейбусах транслируются аудиоэкскурсии, рассказывающие горожанам и гостям Рязани об интересных, но малоизвест­ных исторических фактах истории родного края.

На торжественной презентации проекта, состоявшейся на площади Ленина, побывали несколько сотен рязанцев. Вначале прошло театрализованное выступление сказочного персонажа – Забавы Путятичны. Его продолжила дегустация рязанских сахарных леденцов, сделанных по рецепту известного сахарозаводчика Николая Шишкова, а также знакомство с Афанасием Прянишниковым. Запуск тематических троллейбусов стал третьим этапом проекта. Ранее были открыты несколько туристических направлений, в числе которых «Маршруты любви великих рязанцев». Инициатива нацелена на повышение интереса рязанцев и гостей города к культурно-историческому наследию Рязани, ее истории, знаменитым деятелям науки, культуры, искусства. Туристические троллейбусы, пока в количестве двух, будут курсировать по кольцевому маршруту №5. В дальнейшем их число возрастет.

09-05-00 Андрей Дюков,
начальник службы эксплуатации МУП города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса»:

– Я всегда интересовался историей своего края. А год назад обратил внимание, что борта троллейбусов часто используются под наружную рекламу. Вот и пришла идея использовать троллейбусы в качестве туристических. Троллейбусы – неотъемлемая часть городского пейзажа, а если они будут нести на себе полезную информацию о нашей истории и культуре, от этого будет только польза. Они помогут больше узнать о культурно-историческом наследии нашего города.

09-05-01 Виталий Ларин,
начальник управления инвестиционной политики, развития малого бизнеса и потребительского рынка г. Рязани:

– Интересный проект, который стартовал, позволит не только в одной точке, тем более движущейся, показать досто­примечательности города, но и рассказать о Рязани в целом для очень большого количества пассажиров, которые ежедневно заходят в двери наших троллейбусов. Одновременно с туристическими троллейбусами презентовано скорое открытие нескольких тематических краеведческих музеев. Это новые точки притяжения туристов.

09-05-02 Татьяна Гречанинова,
директор школы №6 с углубленным изучением французского языка:

– Туризм в городе получил новый вектор развития. Это соответствует позиции главы региона Николая Любимова, который видит в этой сфере серьезный потенциал. Развивать его, среди прочего, теперь помогает и общественный транспорт. Это позволяет представить наш город талант­ливо, с привлекательной точки зрения. Мне кажется, рязанский троллейбус – любимый жителями вид транспорта – органически вписывается в процесс формирования культурной среды.

09-05-03 Екатерина Филиппова,
учитель французского языка школы № 34 г. Рязани, Народный учитель Российской Федерации, Почетный гражданин города Рязани:

– Просветительская работа очень нужна, поскольку просвещая, мы воспитываем. Мне бы хотелось, чтобы таких троллейбусов было как можно больше и чтобы ходили они не только по пятому маршруту, но еще и по первому – одному из самых протяженных.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 158 (5445) от 06 сентября 2017 года
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