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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Начало большого пути

00:01 / Общество
Первокурсникам радиотехнического университета вручили ключ от знаний
Автор фото: Дмитрий Осинин | Начало большого пути
Фото: Дмитрий Осинин.

В Рязанском радиотехническом университете несколько сотен вчерашних абитуриентов со всей страны посвятили в первокурсники. Они получили символический ключ от знаний, а также коллективный студенческий билет, размером в пару квадратных метров.

Глава региона Николай Любимов поздравил студентов с началом учебы и пожелал им продуктивности во всех конструктивных начинаниях. В своем выступлении он отметил, что в регионе есть значительный потенциал развития цифровой экономики. Это новое поколение как производственной, так и управленческой деятельности, и для осуществления перехода к миру будущего необходимо большое количество отлично подготовленных инженеров, в первую очередь, сведущих в электронике и сопутствующих областях. Большое значение имеет и плотная связь академического образования с реальной жизнью, чему способствует открытие кафедр технического вуза на различных крупных предприятиях. Первокурсники в ответ торжественно дали клятву учиться хорошо и не прогуливать, а еще с честью выдержать все испытания первого года обучения, чтобы в итоге стать высококлассными специалистами.

– Инженерно-технические специальности сейчас вообще в России и в нашем регионе, который является промышленным, очень востребованы. Радиоэлектроника, телекоммуникации, инженерно-экономические профессии – специалисты всех этих направлений нужны. Спектр широчайший. Программисты нужны всегда и везде, – сказал Николай Любимов. – Надо, чтобы студенты, которые сегодня начали учебу в вузе, по его окончании обязательно остались здесь. Время еще есть для того, чтобы создать рабочие места для них, чтобы у молодого поколения специалистов появились новые возможности, те, которые будут для них комфортны, удобны и созвучны их молодой энергии. Радиотехнический университет – все его кафедры – готовит специалистов по широчайшему спектру и для цифровой экономики, которая будет активно развиваться при поддержке соответствующей федеральной программы.

В новом учебном году студентов всех курсов ждет новое оборудование, которое установлено на кафедрах космических технологий и на факультете электроники. Современные учебные автоматизированные системы требуют затрат на их освоение, но одновременно с этим происходит интеллектуальная тренировка студентов и расширение их потенциала.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 158 (5445) от 06 сентября 2017 года
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