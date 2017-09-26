Рязанские мусульмане отметили Курбан-байрам

Праздник окончания хаджа традиционно начинается с массового моления. Несколько тысяч мусульман собрались на площадке перед торговым центром в Борках. Перед началом молитвы мусульман поздравили заместитель министра по делам территориальных образований и общественных объединений региона Владимир Коробкин и заместитель главы администрации Рязани Николай Демко. Председатель духовного управления, имам-мухтасиб Рязанской области Рашид Бултачеев в своей проповеди призвал к мирному сосуществованию всех конфессий и поблагодарил власти региона и города за дружественное отношение к мусульманам.

В день праздника мусульмане всего мира проводят одинаковые обряды. После коллективной утренней молитвы устраивается трапеза как в семьях, так и в мечетях. Курбан-байрам – это не только праздник окончания хаджа, но и время проповедей, призывающих всех мусульман к полному соблюдению социальных основ религии: делиться доходами с малоимущими, воздерживаться от ссор и враждебности. В коллективной молитве в Курбан-байрам приняли участие и студенты медуниверситета – мусульмане из разных стран.