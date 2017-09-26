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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Спортивный курьер

00:01 / Спорт

Не помог и Гарник Авалян…

В Москве, на стадионе ЦСКА, Комитет ветеранов футбола РФС провел августовский тур соревнований «Негаснущие звезды» для мастеров «50 лет и старше», в котором за столичный «Локомотив» играет главный тренер ФК «Рязань» Гарник Авалян. Соперники спорили за Кубок Валентина Николаева. В подгруппе «А» победили динамовцы, вторыми стали армейцы. В подгруппе «Б» в матче «неуступчивых» соперников – «Торпедо» и «Локомотива» – счет открыли торпедовцы, но затем «железнодорожник» Гарник Авалян сравнял результат. Увы, на большее «Локомотиву», столкнувшемуся с «недокомплектом» состава, сил не хватило. Во втором поединке «железнодорожники» уступили будущим победителям – спартаковцам. В матче за «бронзу» ЦСКА по пенальти (1:2) уступил торпедовцам. В главном финале «Спартаку», также в серии одиннадцатиметровых (2:3), проиграли динамовцы.

Спартаковцы после восьмого тура, набрав 39 очков, вышли на первое место. «Локомотив» с 37 очками опустился на вторую позицию. За ними следуют ЦСКА (31 очко), «Динамо» (26), «Торпедо» (23) и «Арбитр» (11). Хозяевами следующего тура «Негаснущих звезд» станут Московская федерация футбола и команда «Арбитр».

С переменным успехом

Готовясь к новому сезону, хоккейная «Рязань» проводит контрольные матчи.

Она взяла реванш за поражение в Тамбове от одноименного клуба в первом поединке – 0:3. На этот раз наша команда на льду Дворца спорта «Олимпийский» одержала верх – 3:2. Счет на второй минуте первого периода открыл Александр Лебедев. В конце стартового игрового отрезка гости результат сравняли. После перерыва Евгений Лызин вывел команду вперед, а тот же Лебедев забросил еще одну шайбу – 3:1. В третьем периоде соперникам удалось сократить разрыв в счете – в итоге 3:2 в пользу хозяев. Рязанцы праздновали успех и в серии послематчевых пенальти – победу нашей дружине принесли два точных броска в исполнении Дмитрия Воробьва.

Следующий поединок рязанцы провели в Чехове, против местной «Звезды». Хозяева одержали победу – 3:1. У нас шайбу с передачи Артема Лесникова забросил Давид Мнацян.

Наконец, в третьем матче в гостях «Рязань» встретилась с ярославским «Локо». Никому из соперников не удалось добиться перевеса – 0:0. Для взятия ворот и хозяева и гости имели немало возможностей, но отменно играли голкиперы: в «Локо» – Яковлев, у нас Коновалов, командированный в стан ХК «Рязань» нашим партнером в КХЛ – ярославским «Локомотивом».

В последнем контрольном матче рязанцы дома встретились с ХК «Саров». Счет открыли хозяева – Алексей Шубин навязал борьбу голкиперу гостей, а Владимир Карпов забрасывал шайбу уже в пустые ворота. В заключительном периоде благодаря нескольким рикошетам гости сравняли результат, а в овертайме вырвали победу – 2:1. В традиционной для контрольных матчей серии буллитов победную шайбу в ворота соперников забросил Егор Фатеев.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 158 (5445) от 06 сентября 2017 года
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