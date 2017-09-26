Бюджет растет

Открылась осенняя сессия регионального парламента

Региональный парламент провел первое после каникул пленарное заседание. Депутаты внесли изменения в Закон «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Доходная и расходная части бюджета региона выросли почти на 375 миллионов рублей.

Задачи на осень

Осенняя сессия открылась. Председатель облдумы Аркадий Фомин, комментируя это событие, сказал журналистам:

– Депутатскому корпусу предстоит большая насыщенная работа. Одно из основных ее направлений – рассмотрение и принятие трехлетнего бюджета, который в скором времени будет внесен в облдуму. В первую очередь нам необходимо забюджетировать те расходы, которые идут на обеспечение Майских указов Президента России В.В. Путина, на решение вопросов о поддержке муниципальных инициатив, вопросов, связанных с тепло – и водоснабжением наших населенных пунктов, а также развитием сети образовательных учреждений в области.

Активно будем мы заниматься и законопроектами, связанными с экономикой, налоговой сферой – в частности, на три года предполагаем продлить действие «нулевых» каникул для начинающих предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогобложения или по патенту. Будет принят и еще ряд важных законов.

Среди резонансных нормативных актов, которые Рязанская областная Дума запланировала принять в эту осеннюю сессию, несомненно, на одном из первых мест – закон о тишине. Вот что сказал по этому поводу Аркадий Фомин:

– Очень много было жалоб от людей на то, что посторонние шумы – от производства работ как на улице, так и в квартирах, громкая музыка и т.п. – в определенные вечерние и ночные часы не дают людям нормально отдыхать. Население обращалось с просьбами о разработке этого закона. Депутаты, эксперты детально изучали этот вопрос, и в осеннюю сессию законопроект будет внесен на рассмотрение и принят облдумой.

Денег много не бывает

На своем первом после каникул заседании депутаты регионального парламента внесли изменения в Закон «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Доходная и расходная части бюджета региона выросли почти на 375 миллионов рублей. Дело в том, что в регион дополнительно поступили в текущем году федеральные целевые средства в размере 174 миллионов 555,7 тысячи рублей. Кроме того, предусмотрено увеличение доходной и расходной части на 200 миллионов рублей за счет прогнозируемого поступления иных межбюджетных трансфертов.

Куда будут направлены эти средства? 200 миллионов рублей будут направлены на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований для приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения.

Что касается 174 миллионов 555,7 тысячи рублей федеральных целевых средств, то, как пояснила министр финансов области Марина Наумова, речь в основном идет о субсидиях: в сумме 106 500,0 тыс. рублей – на строительство физкультурно-оздорительного комплекса в г. Кораблино, в сумме 24 348,7 тыс. рублей – на содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса, в сумме 9 331,4 тыс. рублей – на оборудование медицинских кабинетов в общеобразовательных учреждениях. Включены в общий размер дополнительных федеральных средств также межбюджетные трансферты на реконструкцию спального комплекса Михайловской школы-интерната в сумме 14 979,8 тыс. рублей, на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в сумме 13 200,0 тыс. рублей, другие.

Строго по программам

С 1 января 2016 года Рязанская область полностью перешла на программное формирование и исполнение бюджета. Это значит, что львиная доля средств расходуется по целевому назначению – в рамках программ.

На первом пленарном заседании осенней сессии 2017 года депутаты регионального парламента перераспределили ассигнования по отдельным позициям расходной части областного бюджета. Перечислим самые существенные позиции.

Так, средства на реализацию государственной программы Рязанской области «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов в 2015-2020 годах» увеличены на сумму 160 514,6 тыс. рублей в целях проведения работ на социально значимых объектах области. Речь идет о строительстве больницы скорой медицинской помощи в Рязани, спортивных сооружений в Старожилове, других объектов.

В рамках реализации подпрограммы «Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» государственной программы Рязанской области «Профилактика правонарушений и предупреждение чрезвычайных ситуаций на 2015-2020 годы» увеличены ассигнования в сумме 51 493,4 тыс. рублей для завершения некоторых видов работ.

Также восстановлены в сумме 43 792,8 тыс. рублей ассигнования резервного фонда правительства Рязанской области, задействованные ранее на реализацию социально значимых мероприятий.

Выросли средства на реализацию государственной программы Рязанской области «Развитие здравоохранения на 2015-2020 годы» – на сумму 22 915,1 тыс. рублей. Это сделано для приобретения вакцин для профилактических прививок, а также медицинских препаратов для граждан, имеющих право на бесплатное лекарственное обеспечение.

Увеличение ассигнований осуществлено за счет сокращения расходов на обслуживание государственного долга в сумме 308 899,7 тыс. рублей.