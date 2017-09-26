Недавно на самом высоком государственном уровне прозвучала озабоченность распространением избыточного веса у россиян. Мы пока не самая толстая нация в мире, но больше половины населения уже страдает лишним весом и примерно треть – ожирением.

Ученые бьют тревогу: лишний вес – источник многих заболеваний. К тому же у нас растет число излишне полных детей. Каждый решает эту проблему как может, или вовсе ее не решает. Нас приглашают заняться фитнесом, физкультурой и сесть на диету. Но сейчас все чаще звучит тезис о рациональном, правильном питании. Как и где правильно питаться работающему человеку в нашем городе, например? Носить с собой контейнеры с едой и разогревать обед в микроволновке? Может, это и рационально, но крайне неудобно. Обед на рабочем месте не самый лучший выход хотя бы потому, что во время перерыва с рабочего места надо встать, пройтись, размяться, отвлечься от рабочего процесса. А перекусывая у компьютера, это невозможно сделать.

Конечно, есть офисы, куда доставляют обеды по заказу. Есть и такие, где есть свои буфеты, кафе, бары. Но это по нынешним временам редкость. Поэтому офисные клерки в обеденный перерыв идут в ближайшее кафе, ресторан быстрого питания, закусочную, просто ресторан, если время и бюджет позволяют. Следует признаться, что в сфере общественного питания Рязань не балует нас разнообразием. И кафе вроде бы вокруг хватает, и рестораны открываются один за другим, а пообедать негде. Ресторан и кафе для нас, простых смертных, это все-таки дорого и долго. «Макдоналдс» в нашем обиходе – скорее закусочная для детей и молодежи. Разного рода блинные, пиццерии и пункты продажи шаурмы трудно отнести к источникам здорового и разнообразного питания. И где же нам быстро и недорого перекусить? А негде…

Столовых в Рязани – считаные единицы. Рестораны быстрого питания присущи крупным торговым центрам. А вот в Санкт-Петербурге, например, столовые на каждом шагу. И обедают в них и рабочий люд, и гости города. Потому что удобно и выгодно.

Понятно, что в столовой не будут готовить обед на заказ. Да и разнообразием горячительных напитков столовая не обрадует. Потому и не хочется их содержать. На реализации дешевых обедов нынче не разбогатеешь. Если понаблюдать, то становится очевидным, что как раз такие точки истинно общественного питания остаются неконкурентоспособными на нашем рынке. Почему в Питере смогли всех накормить, а у нас не торопятся? Разузнать бы…

Расскажу о собственном опыте общения с общепитом. Больше года ходила обедать в кафе-буфет неподалеку от нашей редакции. Меня устраивали цена и качество еды в нем. Разнообразно, вкусно, недорого, быстро… Приятная атмосфера, небольшой зал, не гремит без конца музыка, можно спокойно посидеть и поговорить. Посетители – в основном офисные служащие, как правило, молодые люди. Те, кто питается правильно, могли найти правильную еду для себя. Те, кто стремился поесть обильно, находили на раздаче то, что им нравилось. Хозяева буфета изо всех сил боролись за клиентов и удерживали цены так долго, как могли. И народ сюда приходил, особенно по утрам и в обеденную пору. Но летом буфет все равно закрылся, перебрался в другой район города. В ответ на мой недоуменный вопрос работники общепита сказали, что им не по силам оказалась арендная плата, а снижать ее хозяин помещения отказался. Так и оказался невыгодным еще один проект быстрого, разнообразного и доступного по цене общепита.

За последний год в районе Театральной площади, как я заметила, закрылось пять кафе. Самых разных – в подвальчиках, и на вторых этажах, вблизи магазинов и по соседству с университетом. На смену им пока не открылось ни одной точки общепита. Что же, рязанцы перестали есть, экономят на обедах? Может быть. Очевидно, что такой вот малый бизнес в сфере общепита не выгоден по каким-то причинам. То есть в Санкт-Петербурге он выгоден, а в Рязани нет. И здесь есть над чем задуматься.

А если уж рассуждать о рациональном, полезном, способствующем снижению веса питании, то без государственной политики в этой сфере никуда не деться. Производителей таких услуг нужно поощрять. Нужна специальная федеральная программа здорового питания и система мотиваций занятия такого рода бизнесом. Смогли же мы привлечь многих соотечественников к занятиям физкультурой и спортом, вложив в это дело серьезные средства и усилия. Теперь пришла очередь внедрения здорового питания, в том числе и общественного. Кто хорошо ест, тот хорошо работает.