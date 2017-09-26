Субсидии на развитие

получат муниципальные образования для реализации госпрограмм

Заседание правительства Рязанской области провел глава региона Николай Любимов.

В работе приняли участие главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Сергей Яковлев, депутаты Госдумы РФ Андрей Красов и Елена Митина, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, руководители территориальных органов федеральных органов власти, областных министерств и ведомств, администрации г. Рязани, главы муниципальных образований, представители молодежного правительства региона.

Перед началом заседания Николай Любимов представил областному правительству нового заместителя председателя правительства – Виталия Артемова, который будет курировать агропромышленный сектор региона и вопросы экологии, и пожелал ему успехов в ответственной работе. Ранее Виталий Артемов возглавлял министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.

На заседании были одобрены изменения в региональный законопроект, согласно которому распределяются субсидии муниципальным образованиям на реализацию областной госпрограммы по развитию коммунальной инфраструктуры, энергоснабжения и повышению энергетической эффективности. В частности, предлагается предусмотреть средства областного бюджета в сумме 2 млн. 453 тыс. руб. для подготовки проектно-сметной документации на строительство в 2017 году объектов водоснабжения, водоотведения и электросетевого хозяйства в Лесновском городском поселении Шиловского района.

Кроме того, проектом постановления правительства области утвержден порядок предоставления субсидий областного бюджета на поддержку племенного коневодства в рамках госпрограммы по развитию агропромышленного комплекса региона. Так, в текущем году на эти цели предусмотрено выделить 5 млн. рублей. По словам главы региона Николая Любимова, средства будут способствовать сохранению поголовья лошадей русской верховой породы, разведением которых занимается Старожиловский конный завод. «Предстоит еще многое сделать, чтобы сохранить этот памятник архитектуры в Старожилове и привести его в порядок», – сказал Николай Любимов. Он отметил, что такая работа ведется, направлены обращения в Министерство обороны РФ и Министерство культуры РФ об оказании поддержки региону в реконструкции объекта федерального значения. «Надеемся, что мы получим поддержку, которая позволит нам не только сохранить объект, но и сделать его жемчужиной туристического потенциала Рязанской области», – подчеркнул Николай Любимов.

В ходе заседания были утверждены изменения в ряд региональных нормативно-правовых актов с целью приведения в соответствие с действующим законодательством условий и порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям на развитие малого и среднего бизнеса, таким как центр поддержки экспорта, центр поддержки предпринимательства, инжиниринговый центр, который планируется создать в регионе до конца текущего года. Уточнен механизм выплаты из областного и местных бюджетов пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся по очным формам, на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей. Кроме того, одобрен новый состав территориальной комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей Рязанской области.