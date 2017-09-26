Итоги и новые задачи

На расширенном заседании правительства области глава региона Николай Любимов дал руководителям областных министерств и муниципальных образований ряд поручений и заслушал отчеты об исполнении ранее поставленных задач.

Прокурор Рязанской области Олег Черныш проинформировал собравшихся о том, что с 26 сентября в связи с постановлением Правительства РФ вступают в силу новые правила по обеспечению пожарной безопасности, и муниципальным образованиям предстоит работать в соответствии с ними. Николай Любимов поручил министру региональной безопасности и контроля области Владимиру Самохвалову совместно с областным управлением МЧС и другими профильными ведомствами разработать и предложить администрациям муниципальных образований модель нормативно-правового акта, регламентирующего проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности с учетом новых правил, утвержденных постановлением Правительства РФ.

Министр образования региона Ольга Щетинкина доложила о том, что в Рязанской области завершилась летняя оздоровительная кампания. В ее рамках в загородных лагерях, лагерях дневного пребывания как в регионе, так и за его пределами отдохнули и поправили свое здоровье более 34740 детей, что соответствует уровню прошлого года. По словам министра, летняя оздоровительная кампания прошла без серьезных нарушений и чрезвычайных происшествий. В период осенних и зимних каникул в регионе будут также работать лагеря отдыха.

Николай Любимов поручил Ольге Щетинкиной при подготовке к очередному сезону учесть все замечания Роспотребнадзора, МЧС, правоохранительных органов, которые были выявлены в текущем году. «Особое внимание необходимо будет уделить вопросам безопасности детей, а также обеспечения качественного питания в лагерях отдыха и нормативному состоянию пищеблоков», – сказал Николай Любимов. По словам главы региона, в целом необходимо вести плановую, поэтапную работу по приведению в порядок детских оздоровительных учреждений, материально-техническая база которых уже не соответствует современным требованиям. «Детям необходимо создавать комфортные условия для отдыха», – сказал Николай Любимов.

Министр молодежной политики, физической культуры и спорта региона Татьяна Пыжонкова проинформировала главу региона о последних достижениях рязанских спортсменов на соревнованиях международного и всероссийского уровней. В частности, Михаил Пуляев завоевал серебряную медаль чемпионата мира по дзюдо. Команда Рязанской области (Антон Князев и Елена Филатова) заняла первое место на международных состязаниях по судомодельному спорту. Андрей Канаев завоевал золотую награду на первенстве России по тхеквондо. На чемпионате России по стрельбе из лука Екатерина Бирюкова стала третьей. По результатам первенства России по гребле на байдарках и каноэ «серебро» – у Даниила Разгулина и Ильи Лепеты, «бронза» – у Софьи Фоломеевой и Полины Захаровой. Глава региона Николай Любимов поручил министру Татьяне Пыжонковой поздравить спортсменов с достойными победами.