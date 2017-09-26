Город с большим будущим

Пронский район – перспективный во всех отношениях

Об этом глава региона Николай Любимов заявил во время своей вчерашней рабочей поездки в муниципалитет.

Врио губернатора побывал на Новомичуринской ГРЭС, входящей в пятерку мощнейших теплоэлектростанций ГРЭС России. Главе региона показали систему управления ГРЭС, рассказали о проведенной недавно модернизации.

После посещения теплоэлектростанции Николай Любимов встретился с новомичуринцами. Он сказал, что у города и района несколько перспективных направлений развития. Во-первых, необходимо загружать работой саму ГРЭС, чтобы рядом с ней появлялись сопутствующие производства, в том числе те, которые потребляют много энергии, как, например, тепличные хозяйства.

– Это возможность подключения по более быстрой схеме и более низким тарифам любого энергоемкого предприятия. Кроме того, здесь есть земля, которая зарезервирована под промышленное производство, индустриальный парк. Эта возможность должна быть использована по назначению. Мы сейчас работаем с инвесторами, которые могли бы стать резидентами этого промышленного парка, – сказал глава региона.

Новые предприятия дадут новые рабочие места, дополнительные налоги в муниципальную казну, и все это, по мнению Николая Любимова, вдохнет новую жизнь в Новомичуринск.

Ускорить развитие города также поможет его включение в программу российских моногородов и создание в Новомичуринске территории опережающего развития. Налоговые льготы, современная инфраструктура сделают город еще более привлекательным для потенциальных инвесторов. Что касается непосредственно района, то в нем глава региона считает целесообразным продолжать развитие сельхозпроизводства. В настоящее время достигнута договоренность с крупным инвестором – агрохолдингом «ЭкоНива» – о строительстве в Пронском районе нескольких мегаферм. Как отметил Николай Любимов, если инвестору понравится работать в регионе, то он будет расширять здесь свое сельхозпроизводство.

Глава региона ответил на вопросы новомичуринцев. Они касались состояния здравоохранения в районе, благоустройства Новомичуринска, развития спортивной инфраструктуры.

На встрече также состоялась презентация внутрирайонного познавательного туристического маршрута «Село городу – город селу», который стартовал в рамках развития туристической привлекательности района и области.