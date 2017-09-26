За честные, чистые, свободные выборы!

Дорогие рязанцы!
10 сентября в нашем регионе состоятся выборы губернатора Рязанской области. Кроме того, в 15 районах пройдут выборы в органы местного самоуправления.
Значение предстоящих выборов велико. Их результаты определят поступательную стратегию развития региона на ближайшие годы, позволят преодолеть имеющиеся трудности, коренным образом улучшить материальное и духовное благосостояние жителей Рязанской области, обеспечить ее новый лидерский статус в числе наиболее успешных территорий Центральной России. Решение этих задач зависит и от того, кто возглавит регион, и от каждого из нас.
Сегодня Рязанская область готова выйти на новые рубежи своего социально-экономического развития. Этому способствуют накопленный кадровый потенциал, инвестиционные возможности, наличие стратегических приоритетов и «точек роста», достигнутый уровень социальной стабильности, готовность власти и общества, политических партий к конструктивному диалогу в интересах повышения качества жизни людей.
В ходе подготовки к выборам Общественная палата Рязанской области провела работу по обучению общественных наблюдателей для всех муниципальных образований региона, открыла «горячую линию» для избирателей, чтобы оперативно фиксировать и пресекать нарушения избирательного законодательства, способствовать реализации конституционных прав граждан в полной мере.
Призываем всех избирателей Рязанской области выполнить свой гражданский долг и принять участие в выборах 10 сентября.
Призываем кандидатов, выдвинутых политическими партиями, к законной и честной борьбе за голоса избирателей.
Призываем членов избирательных комиссий, сотрудников правоохранительных органов и технических служб к неукоснительному исполнению своих обязанностей, обеспечению необходимых условий для свободного волеизъявления граждан.
Активность избирателей, легитимность результатов выборов, авторитетность избираемой власти в глазах общества – надежный залог успешного развития родного региона!