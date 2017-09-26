Беспристрастный взгляд

В Рязанской области реализуется пилотный проект по подготовке общественных наблюдателей

В Рязани, в Доме общественных организаций, состоялась встреча рабочей группы Общественной палаты Рязанской области по общественному контролю за выборами с кандидатами на пост губернатора и их представителями.

Во встрече принял участие заместитель председателя облизбиркома Дмитрий Боков. Он пояснил, что облизбиркомом была поддержана инициатива Общественной палаты региона по обучению наблюдателей.

Как рассказала секретарь Общественной палаты региона Наталья Гришина, это новый формат: предлагается использовать на выборах ресурсы наблюдателей, которые не будут представлять интересы того или иного кандидата, а будут смотреть за законностью выборов.

Кандидатам и их представителям выдали список наблюдателей, прошедших подготовку.

Кандидаты могут при желании и необходимости привлечь их в день выборов. При этом предложенные наблюдатели не отменяют уже имеющийся наблюдательный корпус.