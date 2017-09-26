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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Беспристрастный взгляд

00:01 / Выборы
В Рязанской области реализуется пилотный проект по подготовке общественных наблюдателей
Автор фото: Александр Королев | Беспристрастный взгляд
Фото: Александр Королев.

В Рязани, в Доме общественных организаций, состоялась встреча рабочей группы Общественной палаты Рязанской области по общественному контролю за выборами с кандидатами на пост губернатора и их представителями.

Во встрече принял участие заместитель председателя облизбиркома Дмитрий Боков. Он пояснил, что облизбиркомом была поддержана инициатива Общественной палаты региона по обучению наблюдателей.

Как рассказала секретарь Общественной палаты региона Наталья Гришина, это новый формат: предлагается использовать на выборах ресурсы наблюдателей, которые не будут представлять интересы того или иного кандидата, а будут смотреть за законностью выборов.

Кандидатам и их представителям выдали список наблюдателей, прошедших подготовку.

Кандидаты могут при желании и необходимости привлечь их в день выборов. При этом предложенные наблюдатели не отменяют уже имеющийся наблюдательный корпус.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 158 (5445) от 06 сентября 2017 года
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