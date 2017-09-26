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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Избиратели станут наблюдателями

00:01 / Выборы
Клуб избирателей Рязанской области подписал соглашения с представителями кандидатов в губернаторы
Избиратели станут наблюдателями

В переговорной «Москва» гостиницы «Старый город» состоялось подписание соглашений о взаимодействии между Клубом избирателей Рязанской области и представителями кандидатов в губернаторы Рязанской области Николая Любимова («Единая Россия») и Сергея Пупкова («Справедливая Россия»).

От Клуба избирателей свою подпись поставил руководитель Школы наблюдателей, член Общественной палаты Рязанской области, кандидат политических наук, доцент Александр Семенов. Николая Любимова представляла доверенное лицо кандидата, руководитель регионального исполкома политической партии «Единая Россия» Елена Волкова (на снимке). От Сергея Пупкова соглашение подписал доверенное лицо кандидата Андрей Рязанцев.

Подписанные соглашения о взаимодействии предполагают, что кандидаты привлекают членов Клуба избирателей, прошедших обучение в Школе наблюдателей, в качестве наблюдателей на выборах губернатора Рязанской области.

Таким образом, 10 сентября на избирательных участках Рязанской области будет работать сто человек от Клуба избирателей в качестве наблюдателей от кандидатов. «Это позволит повысить уровень гражданского контроля за ходом голосования и сделать выборы открытыми, честными и легитимными», – сообщается в пресс-релизе Клуба избирателей.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 158 (5445) от 06 сентября 2017 года
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