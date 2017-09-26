Говорить, нельзя молчать

В освещении межнациональных конфликтов в прессе журналисты и власть должны работать сообща

Недавно в Рязани проходила межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года: региональный аспект», в рамках которой проводились тематические секции. Одна из них была посвящена роли СМИ и интернет-сообщества в укреплении гражданского единства и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений.

Об актуальных вопросах межэтнической журналистики рассказала Маргарита Лянге, член Комиссии по информационному сопровождению государственной национальной политики Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям.

– Для нашей национальной политики и ее освещения в СМИ характерен так называемый «пожарный» характер. Журналисты говорят либо о национальных праздниках, где танцуют и поют, либо об остром конфликте. А ведь между тем в жизни происходит множество событий, – говорит Маргарита Лянге.

Вопросы миграции входят в тему национальных отношений и сохранения межнационального мира и согласия. Появление на территории инокультурных, иноязычных людей вызывает у местного населения не всегда положительную реакцию. Тем более если «гости» совершают правонарушения.

– До недавнего времени считалось, что освещать данную тему в СМИ нехорошо, мол, это разжигает межнациональную рознь. Получалось, что в официальных средствах массовой информации – дружба народов и все замечательно. А в реальной жизни человек сталкивается с разными проблемами и не всегда корректным поведением мигрантов. В результате теряется доверие к власти и СМИ. Люди начинают между собой обсуждать проблемы в социальных сетях, – говорит Маргарита Лянге. – Замалчивание конфликта – это и есть разжигание межнациональной розни. Никуда эта рознь не девается, а, наоборот, обрастает жуткими подробностями и мифами. Чтобы этого не было, журналисты и власть должны вместе работать и сообща решать проблемные вопросы. А они всегда есть и будут. Это вполне нормально, потому что жизнь движется.

Во время работы тематической секции участники говорили о недопустимости злоупотребления свободой массовой информации, об освещении в СМИ хода расследования уголовных дел в отношении иностранных граждан, о роли СМИ в профилактике экстремизма и терроризма и многом другом.