Раскрыть возможности

Послесловие к рабочей поездке главы региона в Милославский район

Милославский район перспективен для развития, но пока таит в себе больше скрытых возможностей. Здесь есть как успешно работающие предприятия, так и те, что необходимо развивать. Главное – есть люди, готовые работать на развитие территории. В этом убедился в ходе своей рабочей поездки в Милославское глава региона Николай Любимов.

От клиентского офиса до цифровой экономики

В Милославском Рязанская энергетическая сбытовая компания открыла офис для клиентов. Основной вид деятельности энергетиков – продажа населению, а также предприятиям и организациям электрической энергии. Милославский участок обслуживает 206 юридических лиц и 7778 физических лиц. Могли бы не тратиться на возведение офиса, собирали бы денежки за потребленную энергию да подсчитывали прибыль. Однако в «РусГидро» другая политика.

– Мы совместно с правительством Рязанской области реализуем программу по повышению клиентоориентированности и доступной среды наших офисов, – говорит генеральный директор энергетической сбытовой компании «РусГидро» Владимир Кимерин. – Сегодня мы презентуем очередной наш офис, который соответствует самым высоким стандартам обслуживания клиентов. В офисе есть все сервисы, которые сегодня приняты в компании «РусГидро», и мы эти сервисы предоставляем нашим клиентам от Рязани до Владивостока, на всех территориях, где представлена компания «РусГидро». Для нас очень важно, чтобы не было различий между Милославским, Владивостоком, Москвой, поэтому мы стараемся, чтобы наши клиенты чувствовали себя в каждом офисе одинаково комфортно.

В церемонии открытия офиса принял участие и выступил перед энергетиками глава региона Николай Любимов.

– Правительство Рязанской области рассматривает компанию «РусГидро» как нашего стратегического партнера, от которого зависит очень многое в развитии нашей области, – говорит Николай Любимов. – Инвесторы оценивают, прежде всего, бытовые условия для их дальнейшей работы, каковы тарифы, насколько шагнули вперед рязанские сбытовые компании, в том числе – применяют ли они новые технологии. Насколько все делается быстро, удобно для клиента. В этом офисе мы видим широкое применение информационных технологий. Для того чтобы цифровая экономика развивалась в Рязанской области, первое, что нужно, это люди. Люди у нас есть. Для них нужно создавать рабочие места, платить им высокую зарплату и обеспечивать социальные условия. Второе – это Интернет. Он у нас пока еще недостаточно скоростной, и в его развитие нужно вкладывать средства. Далее – образование, и оно нам уже сейчас дает хороших специалистов. Понимание есть, приоритеты тоже. Мы их должны сверить с федеральными, которые появятся скорее всего в конце сентября, но работать нужно уже сейчас с Правительством Российской Федерации, с тем чтобы понять, как соответствовать критериям, предъявляемым регионам, которые будут заниматься развитием цифровой экономики.

Пески «Мураевни»

Вот уже больше десяти лет в Милославском районе действует горно-обогатительный комбинат «Мураевня». Основной вид деятельности предприятия – комплексное освоение месторождения кварцевых песков (объем запасов которых в этих краях – более 30 миллионов тонн), а также производство кварцевых концентратов для стекольной и других отраслей промышленности. Предприятие посетил глава региона Николай Любимов.

– Для такого производства самое главное – это логистическая доступность для потребителя, – говорит Николай Викторович. – Примерно 200–300 километров должно быть до предприятий, которые берут этот песок и перерабатывают его на каких-то производствах. Это в связке с потребителем нужно все делать. У каждого района есть какие-то свои возможности. Их надо найти и развивать в сотрудничестве с местными органами власти. Эту работу нужно вести комплексно, и тогда мы быстрее получим результат. Милославский район по профилю деятельности в основном сельскохозяйственного направления. Есть свои крепкие предприятия и фермерские хозяйства. Но земля, которую нужно возделывать, тоже есть. Нам необходимо сюда привлекать инвесторов. Есть во что вкладывать инвестиции и над чем работать. Слабо пока развито животноводство, но тоже есть над чем работать. Животноводство может здесь получить поддер­жку, в том числе из областного бюджета.

Главное, здесь живут люди, которые готовы работать на развитие, им нужно только немного помочь. Милославская земля ждет инвестора, и, по мнению главы региона, перспективы у них здесь неплохие.