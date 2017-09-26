Вести районов

ПИТЕЛИНО. В Пеньковском сельском поселении прошел субботник в рамках всероссийской экологической акции «Зеленая Россия». В субботнике приняли участие работники культуры, сотрудники местной и районной администрации, учащиеся Пителинской средней общеобразовательной школы. Собравшиеся привели в порядок яблоневый сад, расположенный в селе Пеньки.

КАСИМОВ. На стадионе «Спартак» в районном центре состоялась традиционная спортивно-оздоровительная программа «Здоровая тусовка». Сотрудники муниципальной детско-юношеской школы провели день открытых дверей под девизом «Запишись в спортивную школу». Ведущие спортсмены показали мастер-классы, тренеры раздавали визитки родителям и детям.

САСОВО. В школе №1 районного центра открыли мемориальную доску в честь выпускника школы, кавалера ордена Мужества Сергея Захарова, погибшего при выполнении служебного долга на Северном Кавказе 25 ноября 2001 года. В открытии мемориальной доски участвовали представители администрации города и управления образования, совета ветеранов боевых действий, учащиеся и педагоги школы. Особое внимание на церемонии было уделено вдове Сергея Захарова – Ирине Владимировне.

РЫБНОЕ. В районном центре подвели итоги смотра-конкурса детских игровых программ «Мы по радуге идем». Это своеобразный отчет клубных учреждений района о работе с детьми за лето. Награждение победителей смотра прошло в номинациях «Лучшие исполнители», «Лучшие ведущие» и «Лучшая игровая программа». Татьяна Липатова из Федякинского сельского дома культуры одержала победу в номинациях «Лучшие ведущие» и «Лучшая игровая программа», вторые места достались Баграмовскому центру народной культуры – Нелли Шоль и авторам Светлане Тихоновой и Виктории Волковой. Третье место за «Лучших ведущих» присудили Наталье Шишковой и Светлане Тихонович, представившим Батуринский СДК. А бронзовым призером в номинации «Лучшая игровая программа» стала Елена Сызранова из Вакинского СДК.

СОКОЛОВКА. В селе Екимовка идут работы по созданию центральной аллеи экологического парка культуры и отдыха. В течение месяца жители села, волонтеры Рязанского района проводили работы по очистке территории парка: выпиливали засохшие деревья, выкорчевывали пни, косили траву, вывозили мусор. Среди запланированных работ на начало осени – старт экологической акции «Семейная аллея», в ходе которой планируется высадка саженцев каштанов молодыми семьями села.