Яркие полосы, ясные мысли

Газета «Молодежная среда» обновила дизайн и подход к освещению событий

Восемь больших страниц вместо компактного мини-журнала, обилие цвета, тематические выпуски – таким теперь будет издание о молодых рязанцах и для них. На презентации в студии SOBAKA.SPACE дизайнеры и редколлегия рассказали, что хотели создать нечто «человечное», но более весомое по сравнению с интернет-источниками. Также команде было важно вывести газету на новый уровень и рассказывать не только о молодежных лидерах и активистах, но и о других заметных людях. Первым «героем номера» стал молодой художник Александр Демкин родом из Шилова. Этим летом Александр нарисовал на одном из домов в центре Рязани граффити, посвященное XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов. И весь новый номер «Молодежной среды» посвящен уличному искусству.

О пройденном творческом пути, новшествах и планах рассказали заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта региона Павел Симаков и главный редактор издания Нина Лисина. Нина Ивановна напомнила гостям презентации, что газета существует уже 19 лет, и показала примеры дизайна номеров разных лет. Над новым макетом работали молодые дизайнеры, в том числе члены команды нового «бренда Рязани». Итог впечатляет. На каждой странице просто и динамично размещаются анонсы самых интересных событий города, интервью с рязанцами, рецензии и другие материалы. Традиционных фото на обложке больше не будет: их заменят авторские работы художников.

Участники презентации смогли в деталях рассмотреть обновленную газету и познакомиться с несколькими молодыми журналистами издания за чашкой чая. А завершилась встреча в таком же творческом ключе. Александр Демкин предложил всем желающим попробовать нарисовать коллективное граффити на доске во дворе. Несколько минут ожидания – и пестрый рисунок под руками мастера превратился в женский портрет. На что только не способно искусство!

«Молодежная среда» будет выходить дважды в месяц. Найти газету можно будет в популярных среди молодежи местах Рязани, а прочесть электронную версию – на сайте msreda.info.