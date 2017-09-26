Глава рязанского региона Николай Любимов: Власть должна создавать условия для реализации инициатив жителей

Об этом глава региона заявил вчера во время встречи с активистами Железнодорожного и Октябрьского районов областного центра

Во встрече также приняли участие вице-губернатор Сергей Филимонов, председатель областной Думы Аркадий Фомин, глава администрации Рязани Олег Булеков, представители общественных организаций и объединений.

Приветствуя участников встречи, на которой собралось порядка 200 человек, глава региона Николай Любимов отметил важность участия как можно большего количества жителей в обсуждении перспектив развития области, города Рязани, как столицы региона. «Мне уже понятно, что необходимо сделать, чтобы сделать жизнь людей более комфортной. Самое главное, чтобы это мы делали вместе», – подчеркнул глава региона. По словам Николая Любимова, жители очень активно предлагают различные инициативы, направленные на улучшение социальной инфраструктуры в микрорайонах, создание комфортной среды.

Это внушает большой оптимизм. Со стороны органов власти нужно поддерживать такие инициативы делом, создавать условия для их воплощения, – сказал Николай Любимов.

Одним из проектов, которые уже реализуются на практике, глава региона назвал благоустройство Дубовой рощи в Дашково-Песочне. Глава региона отметил также возрастающую активность ТОСов в жизни микрорайонов города, которые являются примером эффективного взаимодействия власти и общества.

Николай Любимов сказал, что в своей работе считает важным опираться на мнение людей и вести с обществом откровенный, конструктивный диалог: «Я очень хочу, чтобы Рязань стала комфортным, современным городом, прежде всего в своем экономическом и социальном развитии». По словам главы региона, основная работа в настоящее время должна быть сосредоточена на формировании конкурентных преимуществ областного центра, создании максимально благоприятных условий для потенциальных инвесторов.

Как отметил Николай Любимов, приоритетными темами, обозначенными Президентом РФ В.В. Путиным, являются цифровая экономика и инновационные технологии. «За этим потенциал в развитии медицины, образования, промышленности, экономики Рязанской области в целом», – сказал Николай Любимов. Глава региона добавил, что сейчас ведется работа на федеральном уровне с тем, чтобы Рязанский регион вошел в число субъектов РФ, которые получат поддержку на развитие таких прорывных направлений.

В ходе встречи глава Рязанского региона Николай Любимов ответил также на ряд вопросов жителей, которые касались благоустройства микрорайонов, улучшения экологической обстановки в Рязани, развития социальной инфраструктуры и транспорта микрорайонов, подготовки к предстоящему отопительному сезону и многого другого.

Источник: сайт правительства Рязанской области