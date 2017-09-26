Три человека погибли в ДТП на трассе в Рязанской области

Сегодня, примерно в 4 часа ночи на 191-м километре трассы М-4 «Дон» в Михайловском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизни трех человек, сообщает сайт УМВД России по области. По предварительным данным, автомобиль «ВАЗ-2104», за рулем которого находился 37-летний житель Рязанской области, двигался в сторону Москвы и столкнулся с грузовым автомобилем марки «Mercedes».

Погибли все, кто находился в салоне легкового автомобиля. Водитель грузового автомобиля не пострадал.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия уточняются.