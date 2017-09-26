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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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С сегодняшнего дня ряд рязанских троллейбусов будут ходить по временному маршруту

10:28 / Актуально

В связи с проведением ремонта теплотрассы в районе дома №22/51 по улице Попова с сегодняшнего дня до полуночи 9 сентября на улице Новой будет закрыта одна полоса движения транспорта в районе пересечения с улицей Попова в сторону города. На время проведения работ схема движения городского пассажирского транспорта изменена. Об этом сайт администрации Рязани.

Троллейбусы маршрута №2 при движении со стороны Дашково-Песочни на участке между остановками «Кальное» и «Дом художника» будут следовать по Касимовскому шоссе, улицам Есенина, Ленина, Соборной. Троллейбусы маршрута №15 при движении со стороны Дашково-Песочни на участке между остановками «Кальное» и «Радиоуниверситет» – по Касимовскому шоссе, улицам Есенина, Ленина, Соборной, Первомайскому проспекту и улице Дзержинского.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 сентября 2017 года
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