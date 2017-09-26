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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Рязанца оштрафовали на 150 тысяч рублей

10:30 / Общество
Оплачивать штраф он не спешил

Жителя областного центра оштрафовали за нарушение правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспортного средства на 150 тысяч рублей. Добровольно оплачивать штраф рязанец не захотел. В отдел судебных приставов поступило постановление о взыскании административного штрафа. Как сообщает пресс-служба УФССП России по области, пристав установил расчетный счет должника и вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства гражданина, находящиеся в банке. В результате с рязанца удалось взыскать 150 тысяч рублей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 сентября 2017 года
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