Рязанца оштрафовали на 150 тысяч рублей

Оплачивать штраф он не спешил

Жителя областного центра оштрафовали за нарушение правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспортного средства на 150 тысяч рублей. Добровольно оплачивать штраф рязанец не захотел. В отдел судебных приставов поступило постановление о взыскании административного штрафа. Как сообщает пресс-служба УФССП России по области, пристав установил расчетный счет должника и вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства гражданина, находящиеся в банке. В результате с рязанца удалось взыскать 150 тысяч рублей.