В Рязани ликвидируют дорожный провал

В связи с этим временно изменилась схема движения общественного транспорта

Сайт администрации областного центра сообщает, что до полной ликвидации провала дорожного полотна на участке дороги по ул. Чкалова троллейбусы маршрутов №№2 и 5 будут ходить по временной схеме. При движении со стороны железнодорожного вокзала «Рязань-2» троллейбусы этих маршрутов будут следовать по улице Дзержинского, улице Гагарина и улице Островского.