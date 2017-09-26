Сайт администрации областного центра сообщает, что до полной ликвидации провала дорожного полотна на участке дороги по ул. Чкалова троллейбусы маршрутов №№2 и 5 будут ходить по временной схеме. При движении со стороны железнодорожного вокзала «Рязань-2» троллейбусы этих маршрутов будут следовать по улице Дзержинского, улице Гагарина и улице Островского.
В Рязани ликвидируют дорожный провал
10:30 06.09.2017 / Актуально
В связи с этим временно изменилась схема движения общественного транспорта
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 сентября 2017 года
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