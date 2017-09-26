Нити Арена
17:51 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
350

В Рязани ликвидируют дорожный провал

10:30 / Актуально
В связи с этим временно изменилась схема движения общественного транспорта

Сайт администрации областного центра сообщает, что до полной ликвидации провала дорожного полотна на участке дороги по ул. Чкалова троллейбусы маршрутов №№2 и 5 будут ходить по временной схеме. При движении со стороны железнодорожного вокзала «Рязань-2» троллейбусы этих маршрутов будут следовать по улице Дзержинского, улице Гагарина и улице Островского.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

С сегодняшнего дня ряд рязанских троллейбусов будут ходить по временному маршруту

Детские оздоровительные лагеря в Рязанской области будут приводить в порядок поэтапно

В Рязани выясняют причину, по которой на улице Чкалова провалился асфальт

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:56
Рязанская делегация была одной из самых представительных и активных на 3-м Культурном форуме регионов России
15:02
Три жителя Рязанской области ограбили мастерскую по ремонту бытовой техники
14:50
На агропредприятия Рязанской области пришли работать 73 молодых специалиста
14:32
Рязанцы увидели «Многоликую Россию»
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы