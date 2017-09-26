Четверо рязанцев за одну ночь украли 7 велосипедов

Один из велосипедов они бросили под поезд

Утром в полицию поступило четыре заявления о пропаже велосипедов из подъездов жилых домов на улице Бирюзова, сообщает сайт УМВД России по области. Часть велосипедов владельцы приковали на ночь парковочными тросиками, кто-то просто оставил свои транспортные средства в подъезде.

Оперативники уголовного розыска выехали на улицу Бирюзова и осмотрели подъезды, из которых похитили велосипеды. Из одного из домов в начале улицы похитили сразу три велосипеда, принадлежащих одной хозяйке. 43-летняя рязанка оставила велосипеды на ночь в надежде только на надежность двери подъезда. Обследуя дома и строения, расположенные по соседству, полицейские нашли камеры видеонаблюдения, которые зафиксировали, как злоумышленники вели по улице похищенные велосипеды. Предположительно, ворами оказались четверо подростков. В одном из них полицейские узнали 16-летнего рязанца, проживающего в этом же районе. Молодой человек ранее уже попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. Полицейские разыскали мальчика и выяснили, что он причастен к совершению кражи. Затем установили и задержали еще трое фигурантов. Ими оказались жители Московского района Рязани в возрасте от 15 до 17 лет.

Выяснилось, что четверо подростков накануне вечером решили «по-взрослому» отметить начало учебного года. Приятелям удалось купить спиртное, и вскоре они решили «достать» каждому велосипед.

После первой кражи, когда без особого труда приятели добыли сразу три велосипеда, подростки стали обшаривать все ближайшие подъезды. Всего добычей злоумышленников стали 7 велосипедов. Часть похищенного они забрали домой, один велосипед спрятали, а один бросили под поезд. Как позже объясняли этот поступок приятели, они просто хотели посмотреть «что произойдет». Оставленный на рельсах велосипед поезд переехал без опасных последствий, от легкого транспортного средства остался только ворох исковерканных металлических обрезков. Остальные похищенные велосипеды полицейские изъяли.

В отношении злоумышленников решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.