В двух районах области полицейские обнаружили и уничтожили заросли дикорастущей конопли, сообщает сайт УМВД России по области. Наркосодержащее растение разрослось в Кадомском и Сараевском районах. Сотрудники полиции уничтожили растения на общей площади 18 квадратных метров.
В Рязанской области уничтожили заросли конопли
10:34 06.09.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 сентября 2017 года
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