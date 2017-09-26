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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязанской области уничтожили заросли конопли

10:34 / Общество

В двух районах области полицейские обнаружили и уничтожили заросли дикорастущей конопли, сообщает сайт УМВД России по области. Наркосодержащее растение разрослось в Кадомском и Сараевском районах. Сотрудники полиции уничтожили растения на общей площади 18 квадратных метров.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 сентября 2017 года
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