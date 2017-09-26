В Рязанской области уничтожили заросли конопли

В двух районах области полицейские обнаружили и уничтожили заросли дикорастущей конопли, сообщает сайт УМВД России по области. Наркосодержащее растение разрослось в Кадомском и Сараевском районах. Сотрудники полиции уничтожили растения на общей площади 18 квадратных метров.