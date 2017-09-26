В Рязанской области мошенники настаивают на установке газовых счетчиков

В районах Рязанской области участились случаи мошенничества, связанные с установкой и обслуживанием приборов учета газа. Неизвестные люди звонят в дверь, представляются сотрудниками «Газпрома» и пытаются убедить доверчивых рязанцев, в большинстве случаев пенсионеров, в необходимости установки прибора учета газа либо его срочной замены.

Как сообщает пресс-служба АО «Газпром газораспределение Рязанская область», специалисты компании и ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» не занимаются продажей и заменой газового оборудования путем поквартирного обхода. Специалисты, посещая жилые помещения, проводят проверку приборов учета газа (работоспособность, соответствие показаний переданным ранее, наличие пломб). А работники АО «Газпром газораспределение Рязанская область» проводят плановое техобслуживание внутриквартирного (внутридомового) газового оборудования. В обоих случаях перед визитом газовщиков рязанцам направляют соответствующие уведомления.