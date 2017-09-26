За сутки в Рязанской области зарегистрировали 22 преступления и происшествия
14 из них произошло в Рязани
Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в регионе зафиксировали один грабеж и 10 краж, четырежды полицейские изымали наркотики.
В Рязани сотрудники полиции задержали 10 граждан, находившихся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За мелкое хулиганство задержали 12 нарушителей.
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