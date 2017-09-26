Нити Арена
17:47 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
140

За сутки в Рязанской области зарегистрировали 22 преступления и происшествия

11:10 / Общество
14 из них произошло в Рязани

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в регионе зафиксировали один грабеж и 10 краж, четырежды полицейские изымали наркотики.

В Рязани сотрудники полиции задержали 10 граждан, находившихся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За мелкое хулиганство задержали 12 нарушителей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязанской области мошенники настаивают на установке газовых счетчиков

В Рязанской области уничтожили заросли конопли

Четверо рязанцев за одну ночь украли 7 велосипедов

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:56
Рязанская делегация была одной из самых представительных и активных на 3-м Культурном форуме регионов России
15:02
Три жителя Рязанской области ограбили мастерскую по ремонту бытовой техники
14:50
На агропредприятия Рязанской области пришли работать 73 молодых специалиста
14:32
Рязанцы увидели «Многоликую Россию»
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы