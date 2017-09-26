В Пронске открыли внутрирайонный познавательный туристический маршрут «Село городу – город селу!»

Туристический маршрут по промышленным предприятиям района появился благодаря реализации проекта «Развитие туристической привлекательности района и области», разработанного коллективом филиала ПАО «ОГК-2» – Рязанская ГРЭС. В презентации маршрута принял участие глава региона Николай Любимов. Он ознакомился с работой ПАО «ОГК–2» Рязанская ГРЭС и встретился с трудовым коллективом предприятия.

Рязанская область богата туристическими ресурсами: это природа края, исторические и культурные достопримечательности. Но есть еще одна разновидность туризма, которая может привлечь жителей и гостей региона – это промышленный туризм, когда специальные экскурсии организуются на предприятиях или других промышленных объектах.

– Наш проект позволит более эффективно использовать туристический потенциал рязанского края, – рассказал инициатор проекта заместитель директора по ресурсообеспечению и общим вопросам филиала ПАО «ОГК-2» — Рязанская ГРЭС Игорь Родионов.

В маршрут вошло посещение ведущих промышленных и сельскохозяйственных предприятий Пронского района: АО «Октябрьское» (с.Октябрьское), филиал ПАО «ОГК-2» Рязанская ГРЭС, ООО «ЭКО-Золопродукт Рязань», ОАО «Новомичуринский хлебозавод» (г. Новомичуринск). Трудовые коллективы местных организаций, жители области, иногородние туристы смогут узнать особенности рабочих технологических процессов, обменяться опытом в смежных областях

Глава региона Николай Любимов отметил, что подобный проект — хороший пример для других районов, где развитая промышленность и сельское хозяйство. — Этот социальный проект позволит укрепить взаимосвязь между городской и сельской территориями, повысить статус сельского жителя, престиж сельского труда, — сказал Николай Любимов. — Это важно, чтобы жители гордились своей малой Родиной, уважали труд своих земляков.

В перспективе инициаторы проекта планируют расширить туристический маршрут и привлечь к экскурсиям школьников и студентов, чтобы показать им вакантные рабочие места.